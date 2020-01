Prädikat "Herausragend" für zwei Osnabrücker Profis im ersten Teil der Rangliste des Fachblattes "Kicker": Innenverteidiger Moritz Heyer (links) und Torwart Philipp Kühn. Fotos: dpa/Friso Gentsch, Guido Kirchner

Nürnberg . Mit zwei Spielern des VfL Osnabrück in der Top-Kategorie „Herausragend“ beginnt die traditionsreiche „Kicker-Rangliste“ in der aktuellen Ausgabe des Fußball-Fachblatts, die an diesem Donnerstag erscheint.