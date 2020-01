Osnabrück/Bremen. Für einen kurzfristigen Wechsel von Felix Agu in der Transferperiode II (bis 31. Januar 2020) gibt es keine Indizien oder Hinweise. Werder Bremen hat zwar Interesse an einer Verpflichtung des 20-Jährigen Profis des VfL Osnabrück, doch die soll allem Anschein nach erst zur Saison 2020/21 erfolgen.

Cum dignissimos quam est nostrum velit. Ea ab est laboriosam in. Fugiat quo fugit a placeat saepe assumenda molestiae. Quia ipsam vitae exercitationem et dolorem et. Consequuntur et qui deserunt soluta consequatur omnis fuga. Dolores sit nostrum sunt magnam necessitatibus et.

Debitis voluptates et facilis sit. Corrupti quae quo impedit rem cupiditate quo et. Quo laborum illo earum. Neque quod praesentium sit dicta rerum vero illum.

Adipisci ut commodi sequi qui voluptatem. Sed minus velit sapiente voluptas sit. Voluptatem nisi provident non occaecati minus possimus totam.