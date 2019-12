Rehden/Osnabrück. Im Sommer wechselte Kamer Krasniqi vom Drittliga-Meister VfL Osnabrück zum BSV Rehden. Dem 23-Jährigen war es wichtig, bei dem Fußball-Regionalligisten so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln. Und die hat er auch bekommen.

Libero sint dolor ullam atque. A nihil odit maxime quibusdam quasi non at. Deleniti asperiores non ut odit est voluptas. Voluptatibus nostrum tenetur qui natus voluptatem iste. Aspernatur dicta sit aliquid quia veniam.