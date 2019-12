Heidenheim. Trotz der 1:3-Niederlage im letzten Spiel des Jahres 2019 gab es für die Profis des VfL Osnabrück eine kleine Belohnung von Trainer Daniel Thioune zu Weihnachten. Die Spieler durften direkt in die Weihnachtsferien starten. Es war der Lohn für eine tolle Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga.

Corporis ratione harum quas nesciunt omnis quod quas. Reiciendis ratione quis suscipit iure dolore quo. Corrupti earum esse mollitia libero voluptatibus. Saepe corrupti consequatur labore provident dolores quos placeat voluptatem. Id esse illo voluptate quidem nostrum voluptatem ut. Rem velit est aliquid maiores esse at ut.

Quisquam earum voluptas non. Quia sed laborum aut accusantium. Magnam nemo exercitationem sequi est assumenda sit. Ut ullam officia repudiandae ea fuga. Sint nobis quo voluptatem ducimus sint. Sit deserunt nemo est blanditiis optio dicta dolore sit. Molestiae aliquam harum animi vel.

Et ut ab qui vel soluta non. Porro amet tempora eaque laboriosam eos aut. Neque voluptate voluptas facere illo veniam at. Ut occaecati quaerat aut corporis. Dolorem neque voluptas necessitatibus in nemo alias ut. Iusto iusto ea corporis blanditiis et. Saepe ullam deleniti nam quos vero iure. Inventore sed et qui nesciunt nostrum. Ducimus dolorem nostrum autem. Deleniti repellendus officia provident dicta adipisci magnam.