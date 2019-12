Osnabrück. Der VfL Osnabrück bezieht auch in diesem Jahr ein Winter-Trainingslager. Vom 13. bis 19. Januar fährt der Fußball-Zweitligist in die Türkei. In Belek sind mindestens drei Testspiele geplant. Auch ansonsten steht der Winterfahrplan der Lila-Weißen weitgehend fest.

An diesem Sonntag steht für den VfL Osnabrück beim 1. FC Heidenheim das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres 2019 an. Danach geht es für Trainer Daniel Thioune und seine Profis in eine kurze Weihnachtspause. Am 7. Januar startet der VfL in die rund dreieinhalb wöchige Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison 2019/20.

Drei Testspiele in Belek

Bereits am 8. und 11. Januar stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Eines davon wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Welches, das steht laut Angaben des Vereins noch nicht fest. Vom 13. bis 19. Januar reist der VfL-Tross dann ins türkische Belek. Drei Testspiele sind dort geplant. Am 15. Januar geht es gegen den FC Aarau (2. Liga, Schweiz), am 18. Januar stehen gleich zwei Partien auf dem Programm - gegen BFC Siofok (2. Liga, Ungarn) und Sturm Graz (1. Liga, Österreich). Am Mittwoch, 22. Januar, testet der VfL gegen den SC Verl - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Erstes Pflichtspiel 2020 gegen Sandhausen

Zum ersten Pflichtspiel 2020 empfangen die Osnabrücker am Mittwoch, 29. Januar, um 20.30 Uhr den SV Sandhausen an der Bremer Brücke. Tickets gibt es bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen. Am Sonntag, 2. Februar, ist der VfL zu Gast beim SV Darmstadt.