Osnabrück. Es begann mit einem 1:0-Erfolg gehen den SV Meppen und fand seinen vorläufigen Abschluss mit dem 3:0-Sieg gegen Dynamo Dresden. Trotz der noch ausstehenden Partie beim 1. FC Heidenheim sagt Daniel Thioune: Das Fußballjahr 2019 war "unfassbar". In dieser Folge des "Brückengeflüsters" berichtet der Cheftrainer des VfL Osnabrück, wie seine Mannschaft sich nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga weiterentwickelt hat – und warum er immer noch nicht ganz zufrieden ist.

Worum geht's?

Vor einem Jahr hätte wohl kaum ein Lila-Weißer zu träumen gewagt, was jetzt Realität ist: Der VfL Osnabrück spielt erfolgreich in der 2. Bundesliga mit, steht aktuell auf Platz fünf der Tabelle. Auch für Cheftrainer Daniel Thioune ist die Entwicklung immer noch "unfassbar", wie in dieser Folge des Brückengeflüsters verrät. Die NOZ-Sportredakteure Susanne Fetter, Benjamin Kraus und Harald Pistorius fragen ihn unter anderem...



wieso das 3:3 gegen Regensburg in der Rückschau als wichtige Wegmarke zu sehen ist,

ob dem VfL Osnabrück etwas fehlt, um wie aktuell auch bis zum Ende der Saison oben mitzuspielen,

und ob er den VfL Osnabrück verlassen würde, wenn Borussia Dortmund ihm ein Angebot machen würde.

Die nächste Folge...

