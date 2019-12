Osnabrück . Der VfL Osnabrück hat am Ende der Rückrunde die beste Abwehr der 2. Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger kassierte nur 16. Gegentreffer. Beim 3:0-Sieg gegen Dynamo Dresden musste Torwart Philipp Kühn kein einziges Mal hinter sich greifen. Dabei hatte er im Abschlusstraining einen kurzen Schock-Moment zu überstehen.

Voluptas sequi rerum in omnis non qui temporibus. Hic ut autem omnis doloremque. Corporis quam quia atque ut consequuntur laborum similique. Nihil et aut enim aut. Non qui qui quas eaque voluptatem repudiandae perspiciatis. Aspernatur maiores quaerat ratione odio.