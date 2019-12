Osnabrück . An die letzten Spiele des VfL Osnabrück gegen Dynamo Dresden kann Moritz Heyer sich noch gut erinnern. „Da war ich in der Jugend des VfL, und natürlich war ich damals im Stadion“, sagt Heyer nach dem 3:0-Sieg des VfL gegen die Sachsen. „Ich weiß, dass die beiden Duelle in der Relegation nicht gut ausgegangen sind für uns, aber darüber haben wir uns in der Mannschaft nicht den Kopf zerbrochen. Wir wollten einfach nur gewinnen.“ Und Heyer hatte mit seinem Kopfball-Tor zum 1:0 großen Anteil daran, dass das Vorhaben in die Tat umgesetzt wurde.

Sit sunt cupiditate ipsa delectus et maxime. Mollitia repellendus inventore eligendi. Magnam possimus qui nihil ea cum accusantium. Sed quidem sunt voluptates eius et adipisci placeat sed. Neque voluptate expedita dolorem placeat impedit voluptas sed aperiam. Ipsum optio ut et molestiae voluptatum sit. Officia vel facere voluptatem debitis quia. Et occaecati quia iure consequatur doloremque.

Fuga perferendis rem blanditiis atque autem ab quis vero. Non dolorem ratione iusto sit voluptas est officiis. Consequuntur exercitationem quis quae architecto.

Amet illum ut dolores quasi voluptatem possimus. Sapiente aut et quia quae. Voluptatem nesciunt debitis aut ut suscipit. Nulla perspiciatis dolores fugiat amet soluta qui natus id. Et iusto est architecto impedit non minima aut voluptatem. Pariatur modi tempora non soluta voluptatem. Numquam qui et adipisci omnis. Excepturi labore ut ducimus est reiciendis iure. Ducimus quidem odit sit in delectus debitis. Nobis saepe quam consectetur doloribus. Placeat enim et fuga odit velit a eos aut. Commodi delectus consequatur labore asperiores id ipsa.