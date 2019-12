Daniel Thioune ist Gast in der neuen Folge des VfL-Podcasts Brückengeflüster. Foto: dpa/Friso Gentsch

Osnabrück. Was wolltet Ihr von VfL-Osnabrück-Trainer Daniel Thioune schon immer mal wissen? Am Montag ist Thioune Gast im VfL-Podcast Brückengeflüster "Neuen Osnabrücker Zeitung". Schickt uns Eure Fragen an den Erfolgstrainer!