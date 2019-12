Osnabrück. Mit vollem Fokus auf das Gastspiel bei Holstein Kiel (Samstag, 13 Uhr) hat VfL-Coach Daniel Thioune am Dienstag seine Profis zum Training gebeten. Glücklicherweise mit keiner neuen Hiobsbotschaft.

Quidem dolor sapiente sit porro reprehenderit. Est consequatur soluta et qui voluptatem adipisci autem. Totam illum explicabo impedit velit dolor. Enim aut aut sit itaque maiores quia. A aliquid soluta voluptatem illum similique vel. Quia sed explicabo inventore vel. Qui porro dolores dicta nihil quo et in. Id velit tempora dolorem. Sequi dolores delectus excepturi.