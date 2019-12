Im VfL-Podcast „Brückengeflüster“ geht es dieses Mal um die Partie gegen den HSV. Foto: Michael Gründel, Grafik: NOZ

Osnabrück. Beim Sieg gegen den Hamburger Sportverein war er der Mann des Spiels: Niklas Schmidt steuerte nach einem sehenswerten Solo den ersten Treffer zum 2:1-Sieg des VfL Osnabrück bei. Und auch sonst läuft es für den 21-Jährigen, der zu Beginn der Saison als Leihgabe aus Bremen kam. Was er in seiner jungen Karriere und mit den Lila-Weißen noch vorhat, verrät er in dieser Folge des „Brückengeflüsters".