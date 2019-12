Osnabrück/Hamburg. Mit seiner Flanke auf Felix Agu hatte Marcos Alvarez am Freitagabend das zweite Tor für den VfL Osnabrück beim 2:1-Sieg gegen den Hamburger SV vorbereitet. Am Sonntagabend hatte der 28-Jährige seinen großen Auftritt im Fernsehen - und zwar beim "NDR Sportclub".

"Ein Luxusspieler, der Mann mit dem Zauberfuß" - so wurde Alvarez im Trailer der Sendung als Gast angekündigt - und bei seinem Auftritt hatte er die VfL-Fans im Rücken, die sich in großer Zahl im Studio des NDR in Hamburg eingefunden hatten. "Eigentlich könnte man jetzt aufhören mit der Saison - wir haben Hamburg und Stuttgart geschlagen", sagte Alvarez augenzwinkernd, ehe er das Motto für den VfL für die restliche Saison ausgab. "Wir backen weiter kleine Brötchen. Aber am Ende der Saison wollen wir schon einen schönen großen Brotkorb gesammelt haben."

Durchaus spannend war der Beitrag, mit dem der NDR den Besuch von Alvarez eingeleitet hatte: Redakteure des Senders hatten dafür seine Eltern in der Nähe von Frankfurt besucht. Vater Julio und Mutter Daniela ließen einen Einblick in ihr Wohnzimmer zu und sagten, dass sich der Filius als Familienmensch jeden Tag mehrmals bei ihnen melde, was ja nicht selbstverständlich sei für einen Jungen in diesem Alter. "Ich habe zu Hause meine größten Kritiker, aber nerven tut das nie. Meine Familie gibt mir immer Rückhalt und hält mich gleichzeitig auf dem Boden," sagte Alvarez in der Sendung während seines etwa fünfminütigen Gastauftritts bei Moderator Ben Wozny.

So war die vom NDR vorbereitete Überraschung durchaus gelungen, als seine Schwester Alicia, unter dem Künstlernamen "Alicia Alva" aktive Popschlager-Sängerin, das Studio enterte und unter anderem für Bruder Marcos ihre aktuelle Single "Tu Corazon" zum Besten gab. "Er ist jetzt sprachlos - und endlich mal still", freute sich Alicia, als sie ihm nach ihrem Auftritt einen dicken Schmatzer auf die Backe drückte, wobei ihr Lippenstift durchaus sichtbare Spuren hinterließ.

"Es ist schwer, als junger Kerl viel Geld zu verdienen - da kommt viel auf einen zu, vielleicht auch mal falsche Freunde oder die eine oder andere Partynacht zuviel", sagte Alvarez mit Blick auf seine Anfänge als Profis etwa bei Eintracht Frankfurt - wo er nicht nur mit dem Fußball, sondern ab und an auch als Lebemann geglänzt hat. "Aber ich bereue nichts - ich habe vor zwei, drei Jahren damit aufgehört. Und all diese Erfahrungen machen mich zu dem, was ich heute bin", sagte Alvarez.

"Nicht jeder Klub hätte mich nach meiner schweren Verletzung wieder zurückgeholt - und im letzten Jahr konnte ich die Vorschusslorbeeren, die mir der VfL gegeben hat, wieder zurückzahlen", sagte Alvarez über seinen aktuellen Verein. Der VfL sei sein Klub, er fühle sich weiter richtig wohl in Osnabrück. "Ich spiele nun meine fünfte Saison für den VfL - und ich habe noch keine Sekunde bereut."

Fazit des Abends: Wenig neue und schon gar keine tiefer gehenden Erkenntnisse für VfL-Fans - aber ganz nette Unterhaltung mit Fußball-Bezug zu später Stunde.

