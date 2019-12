Osnabrück. Auch wenn es nur drei Punkte für den VfL Osnabrück gab, war der 2:1-Sieg gegen den Hamburger SV für viele Fans der Lila-Weißen mehr wert. „Es fühlt sich schon gut an, nicht wegen des Namens, sondern vor allem, weil es der Tabellenführer war. Stuttgart und der HSV sind gefühlte Erstligisten, gegen die wir zuhause sechs Punkte hier behalten haben“, blieb VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes auf dem Boden.

