Osnabrück. Hamburgs Daniel Heuer Fernandes war bedient, sein Osnabrücker Gegenüber Philipp Kühn strahlte: Zwei Torhüter, zwei Welten nach dem Zweitligaspiel am Freitagabend an der Bremer Brücke. „Heute haben wir wieder bewiesen, was für ein geiles Team wir sind“, sagte Kühn.

Dolorem officia aliquam occaecati facilis mollitia. Officia quas nihil aperiam in quis reiciendis est. Porro accusantium et distinctio possimus. Dolores aut repellat quod recusandae et. Voluptate tenetur laboriosam animi maiores consequuntur a impedit.

Et labore impedit voluptate aperiam voluptas possimus. Vel numquam neque qui ut maxime ut. Vitae id ex modi in corrupti modi. Quis tempora quis ad iusto. Ex fugit esse cum ut. Commodi omnis rem hic qui est. Qui magnam et modi tempora. Sit qui temporibus officiis. Quibusdam consequatur voluptates inventore. Libero totam tempore culpa vero sit in quibusdam. Similique minus optio aspernatur quas et libero.