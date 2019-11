Osnabrück. Wieder und wieder musste Niklas Schmidt nach dem 2:1-Sieg des VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV die Geschichte erzählen, wie er sein Tor erzielt hat. Ob er mitgezählt hat, wie viele Spieler er aussteigen ließ? „Keine Ahnung“, sagt Schmidt: „Der Ball war drin, der Rest ist egal. Ich kann nicht erklären, was ich da gemacht habe. Das war reiner Instinkt.“

