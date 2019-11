Osnabrück. Fast zehn Jahre lang war Alexander Dercho Fußball-Profi beim VfL Osnabrück – mit einer kurzen Unterbrechung. Im Sommer musste er nach einer langwierigen Fußverletzung seine Karriere beenden. In seiner Kolumne „Dercho direkt“ beleuchtet er Themen rund um den VfL. Diesmal erinnert er sich an eine Pokalsensation gegen den Hamburger SV und eine verlorene Wette.

Et eaque aut asperiores maxime vero non laudantium. Perferendis tenetur itaque et ex. Quos esse et aut neque ipsum. Laudantium omnis vero deserunt itaque necessitatibus.