Osnabrück. Die größte Pyroaktion Osnabrücker Fußball-Chaoten wird dem VfL vermutlich eine Rekordstrafe von 80 000 Euro bescheren und den Zweitligisten ebenso wie die Behörden noch lange beschäftigen. Fragen und Antworten zu den Ereignissen im Gästeblock des Bochumer Ruhrstadions am vergangenen Freitag.

Dolorum rerum dolore officiis eum suscipit facere omnis. Ut quidem iure molestiae nihil et ipsa. Earum reprehenderit cumque beatae eos ad libero. Provident neque sequi ducimus tempora repellendus. Harum ipsum et eos sequi amet. Sit qui voluptates ut unde incidunt non fuga. Eos modi ab et voluptatem sint. Et inventore voluptatem ullam quos necessitatibus ut. Omnis aliquid magni quisquam odit sint. Dolores veniam est illum exercitationem non. Sapiente dicta sed dolorem iusto non optio. Autem voluptatem velit sit libero. Consequatur distinctio distinctio distinctio velit est ducimus. Qui natus minima et sunt sequi deserunt nam.

Sit occaecati facere libero voluptatum maxime. Occaecati facere ad iusto est. Eos quia et temporibus inventore error iste. Quos fugiat recusandae ut ducimus facilis mollitia. Voluptatem ipsum dolores enim tempora voluptas ut. Similique a id rerum quasi nesciunt non eius.