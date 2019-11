Osnabrück. Beide sind als Spieler zu Legenden des VfL Osnabrück geworden. Und beide sind inzwischen in der 3. Liga aktiv: Ralf Heskamp ist Sportdirektor des Halleschen FC, Joe Enochs trainiert den FSV Zwickau. Im Brückengeflüster berichten sie von ihren neuen Aufgaben und ihrer freundschaftlichen Rivalität.

Worum geht's?

Für den VfL Osnabrück hat er mehr als 300 Spiele gemacht und leitete den Verein bis 2013 als Geschäftsführer. Inzwischen ist Ralf Heskamp Sportdirektor beim Halleschen FC, der in der 3. Liga in der Spitzengruppe mitspielt. In dieser Folge des Brückengeflüsters berichtet er den NOZ-Sportredakteuren Harald Pistorius und Johannes Kapitza...

warum er von Pyrotechnik im Stadion gar nichts hält,

ob es für ihn den einen richtigen Moment für den Aufstieg in die 2. Bundesliga gibt,

und wie er den Anschlag auf die Synagoge in Halle erlebt hat.

Per Telefon zugeschaltet wird eine weitere lila-weiße Legende: Joe Enochs, der den FSV Zwickau trainiert. Mit seiner Mannschaft kämpft er um den Verbleib in der 3. Liga und das durchaus bewusst auf eine "ekelige" Art und Weise. Außerdem mit im Studio: VfL-Fan Achim Koch, der seit 40 Jahren an die Bremer Brücke kommt.

