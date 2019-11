In guter Erinnerung: Von 2010 bis 2013 spielte Manuel Riemann für den VfL Osnabrück - an diesem Freitag trifft er mit dem VfL Bochum im Ruhrstadion auf seinen Ex-Klub. Foto: Imago images/osnapix

Osnabrück. Von 2010 bis 2013 stand Manuel Riemann beim VfL Osnabrück unter Vertrag, wurde Stammtorwart und ist wegen seiner mutig-offensiven Interpretation des Torwartspiels und seines Temperaments in guter Erinnerung. An diesem Freitag (18.30 Uhr) trifft er mit dem VfL Bochum, für den er die vierte Saison bestreitet, auf den VfL Osnabrück. Wo er sich verändert hat, wie er sich selbst treu geblieben ist und was er vom VfL hält, verrät er in diesem Interview.