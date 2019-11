Osnabrück . Mit dem Training an diesem Donnerstag beginnt der Countdown für das Spiel des VfL Osnabrück beim VfL Bochum. Die fünfte Partie gegen den ehemaligen Bundesligisten wird am Freitag um 18.30 Uhr im Ruhrstadion angepfiffen. 3000 Lila-Weiße werden ihr Team unterstützen.

Training: Um 14.30 Uhr findet an diesem Donnerstag das Abschlusstraining auf der Illoshöhe statt, danach entscheidet Trainer Daniel Thioune, wer von den erkältungsgeschwächten Spielern mitfahren kann. Am Freitagvormittag wird bei einer kompakten Einheit "angeschwitzt", um 18.30 Uhr beginnt die Partie im Ruhrstadion an der Castroper Straße.

>>> Personalnot beim VfL: Diese Spieler fallen vielleicht aus.

Tickets: Karten für das Spiel in Bochum gibt es nur noch an den Tageskassen am Ruhrstadion, allerdings mit einem Aufschlag von zwei Euro. Es sind nur noch Sitzplatztickets im Angebot für den Gästeblock.

>>> Parken und Plätze: Infos über das Ruhrstadion

VfLer on Tour: Insgesamt werden 3000 Lila-Weiße ihren VfL unterstützen - das ist zahlenmäßig der zweitgrößte Support dieser Saison nach dem 0:0 bei Hannover 96 am 20. Oktober. Bislang haben 9300 Lila-Weiße die sechs Auswärtsspiele des VfL begleitet, in Bochum fällt also die 10000er-Marke. Die vom Osnabrücker Fanprojekt organisierte alkohol- und nikotinfreie Busfahrt für Jugendliche zum Spiel in Bochum ist ausgebucht.



>>> Hinweise für Fußball-Touris: Zwischen Bergwerkmuseum und Schloss Strünkede



Anzeige Anzeige

Damals war´s... Zum fünften Mal begegnen sich am Freitag die beiden "Vereine für Leibesübungen". alle vier bisherigen Begegnungen gewannen die Bochumer bei einer Tordifferenz von 12:5. Das letzte Duell in Bochum stand im Zeichen umstrittener Entscheidungen von Schiedsrichter Deniz Aytekin. Der Bundesliga-Referee stellte Matthias Heidrich nach einer halben Stunde mit Gelb-Rot vom Platz - eine Maßnahme, über die an jenem 12. Dezember 2010 selbst Bochumer Zuschauer den Kopf schüttelten. Bis zur 68. Minute führte der VfL mit 1:0 durch einen Treffer von Niels Hansen, doch vier Minuten nach dem Ausgleich durch Mahir Saglik gelang den Bochumern nach einem fragwürdigen Freistoßpfiff von Aytekin nach einem Handspiel von Oliver Stang der Siegtreffer. VfL-Trainer Karsten Baumann war außer sich. Im direkten Dialog sagte er dem Referee, dass dessen Leistung "eine Frechheit" gewesen sei und erklärte in der Pressekonferenz: „Wir sind selten so benachteiligt worden und hatten gegen gute Bochumer einen Punkt verdient. Bei dieser Schiedsrichter-Leistung verstehe ich die Welt nicht mehr.“ Das Rückspiel in Osnabrück, als der VfL schon von Joe Enochs und Heiko Flottmann betreut wurde, ging mit 1:3 verloren.

>>> Bitte nachlesen: So berichtete die NOZ über das Skandalspiel in Bochum

40 Jahre zuvor verlor der VfL ebenfalls beide Spiele gegen die Bochumer - in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga dominierte der Westmeister eindeutig, gewann sieben von acht Spielen und machte mit dem 3:1 am 16. Juni 1971 an der Castroper Straße gegen die Osnabrücker den ersten Aufstieg in die Bundesliga perfekt; danach hielten sich die "Unabsteigbaren" 22 Jahre in der Eliteklasse.

Schiedsrichter: Das fünfte Duell zwischen den beiden "VfLs" leitet am Freitag Benedikt Kempkes. Der 34-Jährige ist Zahnarzt und kommt aus Thür im Landkreis Mayen/Koblenz in Rheinland-Pfalz. Er pfiff bislang zwei Spiele des VfL, zuletzt war er beim 1:0 gegen die Sportfreunde Lotte am 26. August 2017 für eine Spielleitung mit Beteiligung der Lila-Weißen zuständig.



Die nächsten Spiele: