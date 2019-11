In dieser Folge des "Brückengeflüsters" geht es um die U21-Nationalmannschaft. Foto: Michael Gründel, Grafik: NOZ

Osnabrück. Wie fühlt man sich als junger Spieler, wenn der Nationaltrainer anruft? Ralf Lehmann weiß es. Von 1979 bis 1984 spielte er für den VfL Osnabrück und wurde in dieser Zeit in die deutsche U21 berufen. In dieser Folge des Brückengeflüsters berichtet er von seinen Erfahrungen – und erklärt, warum er seinem ehemaligen Schützling Felix Agu noch viele weitere Einsätze im DFB-Trikot zutraut.