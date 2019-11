Osnabrück. Verteidiger Felix Agu vom VfL Osnabrück nimmt nach dem 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart einigen Rückenwind mit zur deutschen U21-Nationalmannschaft. „Es ist immer schöner, wenn man mit einem Erfolgserlebnis zur Nationalmannschaft fährt. Da ist man dann noch ein bisschen lockerer“, sagte der 20-Jährige, der unter Bundestrainer Stefan Kuntz bislang zweimal zum Einsatz kam.

