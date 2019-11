Nach seinem sechsten Saisontor nicht zu halten: Marcos Álvarez auf dem Weg zum Jubeln nach seinem 1:0 gegen den VfB Stuttgart. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Er stand erst zum sechsten Mal in dieser Saison in der Startelf des VfL Osnabrück – und hat nun schon ebenso viele Saisontore auf dem Konto: Marcos Álvarez hatte mit seinem frühen Tor großen Anteil am 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart, konnte aber gut damit leben, dass später nicht er, sondern ein anderer Osnabrücker im Mittelpunkt stand.