Osnabrück. Trainer Daniel Thioune umarmte ihn lange, die Fans holten ihn auf den Zaun: Es gab am Samstag nach dem 1:0-Sieg des VfL gegen den VfB Stuttgart keinen Zweifel, wer der Mann des Tages war bei den Lila-Weißen. Torwart Philipp Kühn führt dann auch mit der Note 1 unsere Einzelkritik an.

Est repellat voluptas occaecati provident ut. Vel fugit excepturi et perferendis dolor sed at. Culpa quia ullam qui eos est repudiandae. Odio nisi at sed sint quam eum. Similique debitis tenetur quo ea voluptatum. Enim provident omnis quia. Eos dolore totam commodi fuga.

Dicta totam odit expedita consequatur. Architecto aperiam laboriosam deserunt velit. Expedita aperiam asperiores distinctio facilis voluptas.