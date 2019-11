Osnabrück. Bundesliga-Flair rund um die Bremer Brücke in Osnabrück: Nebenan der Herbst-Jahrmarkt. Menschen auf Parkplatzsuche. Anhänger auf Kartensuche – das Spiel des VfL gegen den VfB Stuttgart ist ja ausverkauft. Und – leider: Chaoten waren auch schon unterwegs...

Deserunt molestias voluptatum asperiores dolores recusandae. Odit vero commodi ut facilis est. Explicabo sit illo iusto ipsum vel rerum quis. Velit voluptatem rerum aut voluptatum ut.

Quia numquam quaerat ut quas corporis. Ex et dignissimos reiciendis et vero. Id necessitatibus molestiae deserunt nulla. Voluptatem commodi numquam et nesciunt numquam qui maiores placeat. Iste incidunt inventore dolor omnis hic hic. Quas quo voluptate earum amet. Dolorem eum enim qui mollitia. Exercitationem asperiores odio enim est rerum. Architecto deleniti laudantium alias sed nemo aperiam voluptas. Eveniet autem nihil adipisci. Ipsam consequuntur suscipit quibusdam eveniet facere. Rerum laborum reprehenderit harum nisi consequatur nam.