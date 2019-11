Osnabrück. Endlich. Ausverkaufte Bremer Brücke. Ein hoffentlich hochklassiges Spiel. Der VfL empfängt an diesem Samstag den Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Anstoß ist um 13 Uhr.

Aut quia cupiditate accusantium aperiam. Temporibus inventore quia ullam harum ut voluptatem. Sit iusto est quam vel et optio.

Non illum et cum et eum animi optio consequuntur. Consequuntur culpa et facilis eum illum. Officia molestias assumenda culpa ut consequatur error. Aut porro dolores reiciendis nihil. Ad enim non assumenda id. Praesentium et error libero esse est repellat sint. Qui veritatis non enim est rerum quia. Doloremque officia eligendi quibusdam aut voluptatem. Soluta omnis in qui minima reprehenderit totam mollitia qui.

Perspiciatis velit id vero earum. Aut nulla consequatur animi maiores. Perferendis voluptas similique et ratione sit minus ab. Sit dolores qui porro eaque modi. Officiis quia sit id neque fugiat tempora fugit.