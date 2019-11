Beim SV Sandhausen feierten David Blacha (links) und der VfL Osnabrück ihren ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Nun ist auch das Rückspiel terminiert. Foto: imago images / Pressefoto Baumann

Osnabrück. Die Deutsche Fußball-Liga hat drei weitere Spieltage in der 2. Fußball-Bundesliga terminiert. Die Lila-Weißen starten mit einem Heimspiel am Mittwochabend gegen den SV Sandhausen aus der Winterpause. Außerdem sind die Spiele in Darmstadt und das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg fixiert.