Osnabrück . Der VfL Osnabrück geht als deutlicher Außenseiter in das Zweitliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart – und will genau daraus zusätzliche Kraft ziehen. „Der VfB geht in jede Partie als Favorit und nimmt keine Rücksicht auf den Gegner“, sagt Trainer Daniel Thioune, der sich mit der Rolle des Underdogs anfreunden kann und findet: „Das ist gut für uns. Wir wollen frech sein, mutig Fußball spielen – egal, was der Gegner macht.“

