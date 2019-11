Freude bei Felix Agu (links in lila) nach dem 2:3 Anschlusstreffer für VfL Osnabrück durch Moritz Heyer in Regensburg am vergangenen Freitag. Foto: imago images/Janne

Osnabrück. Der Osnabrücker Fußballprofi Felix Agu ist erneut in die U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Agu steht im Kader für das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag, 17. November, in Freiburg gegen die U21-Auswahl Belgiens.