Im "Brückengeflüster" spricht dieses Mal VfL-Spieler Konstantin Engel, der seit April 2019 verletzt ist. Foto: Michael Gründel, Grafik: NOZ

Osnabrück. Schien- und Wadenbeinbruch. Diese Diagnose schockierte im April den VfL Osnabrück. Konstantin Engel hatte sich im Spiel gegen Drochtersen/Assel so schwer verletzt, dass er in der Saison 2019/20 bisher noch kein Spiel bestreiten konnte. Wie er in der Reha darum kämpft, zumindest wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können, erzählt er in dieser Folge des Brückengeflüsters – zusammen mit seinem neuen Sportkameraden Hardy Schwetter alias Christian Steiffen.