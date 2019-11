In Regensburg im Regen – und jetzt angeschlagen: VfL-Trainer Daniel Thioune. Foto: imago images/Sascha Janne

Osnabrück. Am Samstag erwartet der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga den VfB Stuttgart an der ausverkauften Bremer Brücke. Beim Trainingsauftakt am Montag waren außer den Langzeitverletzten alle Profis einsatzbereit – nur Trainer Daniel Thioune ist leicht angeschlagen.