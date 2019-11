Regensburg. Die Moral stimmt, die Tore fallen wieder - vor den Duellen gegen die drei ehemaligen Bundesligisten VfB Stuttgart, VfL Bochum und Hamburger SV hat der VfL Osnabrück beim 3:3 in Regensburg einige wichtige Erkenntnisse gezogen, die helfen sollen, die Großen zu ärgern.

