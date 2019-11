Regensburg. Beim 3:3 in Regensburg zeigte der VfL Osnabrück zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Eine schlechte erste Hälfte, glich eine starke Leistung nach der Pause aus. Am Ende war die Punkteteilung gerecht - das belegen auch die statistischen Werte zu dieser Partie in der 2. Fußball-Bundesliga.

