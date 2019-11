Traf in Regenburg und das gleich zweimal: Moritz Heyer. Foto: dpa/Weigel

Regensburg. Am Ende war Moritz Heyer dann doch noch einmal kurz verunsichert. „Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen ausgeben muss?“, sagte er mit fragendem Gesichtsausdruck: „Ich hab ja noch nie in der zweiten Liga getroffen und ein Doppelpack kommt bei mir ja auch nicht so oft vor.“ Beim 3:3 in Regenburg erzielte der Mann, der eigentlich in der Defensive zu Hause ist zwei wichtige Tore für den VfL Osnabrück.