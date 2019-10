Vertrauen in seine Mannschaft hat Trainer Daniel Thioune. In Regensburg soll die Torflaute beendet werden. Foto: imago images/Zink

Osnabrück . Am Freitag soll es wieder klingeln im gegnerischen Tor: Der VfL Osnabrück fährt mit klaren Zielen am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zu Jahn Regensburg. "Der Glaube ist groß, dass die Jungs den Bock umstoßen", sagte Trainer Daniel Thioune in der Spieltagskonferenz am Mittwoch.