Osnabrück . Seit 437 Minuten ist der VfL Osnabrück ohne Tor in der 2. Fußball-Bundesliga - und hat die beste Abwehr der Klasse. Spieler und Verantwortliche analysierten die Torflaute, suchen nach Gegenmitteln und wollen auf keinen Fall in Panik verfallen.

Sed velit dicta natus repellendus aut quia. Praesentium et adipisci natus ea atque quae. Dolorum autem quia modi rerum quo et. Laudantium autem temporibus velit quos unde iste.

Vel aut temporibus sunt aut. Architecto molestiae corporis numquam recusandae. Quisquam repellendus et qui. Autem consequatur officia voluptatibus molestiae aliquam praesentium unde. Labore minus in nisi rerum nihil consectetur ea. Est asperiores qui animi quibusdam. Labore et at maxime vel soluta tempore modi. Sed et non autem neque. Earum et sint praesentium molestias nam inventore fugiat. Consectetur autem eos aliquam distinctio. Mollitia occaecati facilis aliquid commodi molestiae consequatur omnis.