Nicht dabei im Heimspiel gegen die Spvg. Fürth: Der Österreicher Kevin Friesenbichler, hier beim 0:0 in Hannover im Duell mit dem 96er Josip Elez. Foto: Witters/Valeria Witters

Osnabrück . Beim 0:0 in Hannover hatte Kevin Friesenbichler bei seinem ersten Startelfeinsatz für den VfL Osnabrück einen soliden Eindruck gemacht. Seine Chance auf einen Platz in der Anfangsformation im Spiel an diesem Sonntag gegen die Spvg. Fürth (Anstoß: 13.30 Uhr) war gut, doch eine Knieverletzung macht dem Österreicher einen Strich durch die Rechnung.