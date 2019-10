Osnabrück. Zwei Tage noch sind es für die Fußballprofis des VfL Osnabrück bis zum wichtigen Heimspiel gegen die Spvg. Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Nach dem nicht überzeugenden Auftritt beim SV Rödinghausen gestern rückt nun das Abschlusstraining mit dem Spiel elf gegen elf im Stadion besonders in den Fokus.

Training: An diesem Freitag wird um 13.30 Uhr im Stadion trainiert - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Testspielpleite: Der Trainer unzufrieden, die Spieler auch - so die Lage beim VfL nach dem 1.2 in Rödinghausen gestern.

Torwart im Interview: VfL-Keeper Kühn über psychologische Gespräche und die Konkurrenzsituation.

Gedenken an verstorbenen Profi: Achmer hat jetzt einen Paul-Jaschke-Weg.

VfL auf die Ohren: Die neue Podcast-Folge „Brückengeflüster" ist online. Lassen Sie sich überraschen und klicken Sie hier.

Tickets für das Heimspiel gegen Greuther Fürth: Für die Partie gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth (Sonntag, 27. Oktober, 13.30 Uhr) sind bereits 12500 Tickets verkauft. Der Affenfelsen und die Kindertribüne sind ausverkauft, auf der Südtribüne und auf der Nordtribüne gibt es nur noch Restkarten. Für die Stehtribünen Ostkurve und Westkurve gibt es noch ausreichend Tickets.

Anzeige Anzeige

Tickets für das Spiel gegen den VfB Stuttgart: Die Partie gegen die Schwaben findet am Samstag, 9. November (13 Uhr), statt. Noch bis zum 27. Oktober genießen alle Vereinsmitglieder, Crowdfunder und Dauerkartenbesitzer (Rechte nicht kombinierbar) ein exklusives Vorkaufsrecht für maximal zwei Tickets pro Person. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt der VfL die Buchung über den Online-Shop (www.vfl.de/ticketshop). „Wer als Mitglied, Crowdfunder oder Dauerkartenbesitzer noch kein Online-Konto besitzt, kann sich per E-Mail an ticketing@vfl.de einen Autorisierungscode zuschicken lassen und mit diesem ein Onlinekonto erstellen, das direkt mit der Dauerkarte, der Mitgliedschaft oder ab sofort auch mit der Crowdfunder-ID verknüpft ist. Sollten in der ersten Verkaufsphase nicht alle verfügbaren Eintrittskarten abgerufen werden, beginnt am Dienstag, 29. Oktober, der freie Verkauf."



Jahreshauptversammlung: Das VfL-Präsidium lädt zur Jahreshauptversammlung ein. Termin: Sonntag, 17. November, 14.30 Uhr (Einlass ab 14 Uhr), Alando Ballhaus (Pottgraben 60, Osnabrück). Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Themen: Jahresbericht des Präsidiums, Wahl von Ehrenratsmitgliedern, Anträge von Mitgliedern auf Satzungsänderung.

U-18-Fahrt nach Bochum: Das Osnabrücker Fanprojekt organisiert eine alkohol- und nikotinfreie Busfahrt für Jugendliche zum Spiel beim VfL Bochum (Freitag, 22. November, 18.30 Uhr). Fahrt und Eintrittskarte kosten 15 Euro. Abfahrt ist am Spieltag um 15 Uhr vor der Geschäftsstelle, Rückkehr gegen 22.30 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 19. November per Mail an fanprojekt@osnabrueck.de möglich.

Die nächsten Spiele: