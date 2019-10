Osnabrück. Um zwölf Uhr mittags startet am Donnerstag (24. Oktober) nicht ein spannender Western, sondern das Testspiel des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück beim West-Regionalligisten SV Rödinghausen.

