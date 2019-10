Osnabrück. Der „lila-weiße Tag" besteht an diesem Donnerstag für die Fußballprofis aus Training und Testspiel, die Anhängerschaft kann sich derweil weiter mit Tickets für die Heimspiele gegen Fürth und Stuttgart eindecken.

