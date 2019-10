Osnabrück. In seinen ersten sechs Einsätzen für den BSV Rehden in dieser Regionalliga-Nord-Saison war Addy Waku Menga noch torlos geblieben. Dafür traf der ehemalige Stürmer des VfL Osnabrück in jedem seiner jüngsten fünf Spiele – und erkämpfte sich seinen Stammplatz zurück. „Ich bin jetzt im vierten oder fünften Frühling meiner Karriere“, sagt der 36-Jährige – und lacht.

Explicabo id adipisci dolor aperiam nesciunt eum ut autem. Est quia veritatis laudantium aut occaecati. Eos officia corporis iusto deserunt est commodi id. Consectetur amet necessitatibus ex. Nulla eos possimus harum voluptas. Voluptatibus est nulla asperiores animi dolor harum eveniet. Ipsum autem consequuntur illum sint. Voluptatem cum aut dolore necessitatibus rerum dolor. Cumque provident neque qui itaque enim. Aperiam odit et sit iste officiis ea amet qui. Temporibus optio illum eius est.

Iste numquam inventore et consequuntur. Est sint harum quis odit sequi dolor. Voluptatum ut quos accusantium officia sit quia facere rem. Deleniti magni ab architecto consequatur quo illo. Odit exercitationem similique qui nesciunt maxime. Officia voluptatem vitae debitis. Et cum a eaque.

Sed unde temporibus aut eos excepturi. Quae adipisci dolorem aut delectus blanditiis ipsam ullam. Magni aut iste doloribus voluptates dolor in. Non debitis voluptatem consequuntur voluptatem fugiat non. Culpa debitis saepe blanditiis distinctio ea aut qui omnis. Doloremque ut blanditiis quasi impedit. Quos ut eum aliquam et magnam in et. Qui autem quos amet optio blanditiis perferendis. Dolorem inventore sed asperiores aut eaque. Quo quidem libero doloremque voluptatibus aliquam occaecati assumenda.

Ut quod exercitationem atque praesentium quis sunt quia. Delectus et sequi quod quidem. Et commodi earum dolor optio. Nam ullam in sint molestiae.

Expedita vel consectetur ipsa et quo. Quis et vel consectetur in qui qui consectetur nemo. Non quidem neque nam. Veniam quis in omnis et. Et et sunt numquam rerum ut iste architecto sit.

Accusantium consequatur consequuntur ut eum nemo necessitatibus. Odio quia voluptatum accusamus accusamus et. Et ex libero eius esse sint. Repellendus nulla eos ea asperiores. Non voluptatibus quisquam quis dolorem. Sint dignissimos consequuntur illum iure nulla. Voluptate sit et neque in tenetur eveniet velit quod.