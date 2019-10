Osnabrück. Zusätzlich zu den planmäßigen Regelzügen setzt die Westfalenbahn an diesem Sonntag einen Entlastungszug für Fußballfans des VfL Osnabrück zum Niedersachsenderby bei Hannover 96 (13.30 Uhr/HDI-Arena) ein. Abfahrt ist um 08:56 Uhr am Osnabrücker Hauptbahnhof.

Die Westfalenbahn fährt aus Gleis 13 ab und hält zusätzlich am Bahnhof in Melle um 09:09 Uhr - die Ankunft in Hannover ist um 10.01 Uhr geplant. Nach der Partie, die um 13.30 Uhr angepfiffen wird, gibt es auch einen weiteren Zug neben den Regelfahrten zurück nach Osnabrück: Dieser fährt um Punkt 17 Uhr am Hauptbahnhof in Hannover aus Gleis 12 ab und erreicht Melle um 18.02 Uhr sowie Osnabrück um 18.16 Uhr.