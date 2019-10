Osnabrück. Heute ist langer Trainingstag für die Profis des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück - und für die Fans ist heute die letzte Chance, in Osnabrück Tickets für das Niedersachsenderby bei Hannover 96 zu kaufen. Die Tagesrubrik zu den Lila-Weißen.

Training: Ist heute den ganzen Tag, weil der lange Trainingstag anliegt für die VfL-Profis: Ab 0830 Uhr wird Athletik und Schnellkraft trainiert, nachmittags (15 Uhr) geht es auf den Platz auf der Illoshöhe. Mit dabei ist auch wieder Felix Agu.

Test gegen Twente: Am Freitagmittag testete der VfL gegen Twente Enschede in Hengelo, die Partie endete 2:2. Hier der Bericht und Videointerviews.

VfL auf die Ohren: Auch in der Länderspielpause gibt es die neue Folge des „Brückengeflüsters“, der VfL-Podcast der NOZ Medien. VfL-Co-Trainer Tim Danneberg berichtet über seine aktive Karriere und erinnert sich mit Alf Mintzel – jener Spieler, der dem 33-Jährigen bei der Jagd nach den meisten Drittliga–Einsätzen am Nächsten kam – an gemeinsame Treffen bei Mannschafsfahrten auf Mallorca. Neben dem Blick auf das Derby bei Hannover 96 steht Dannebergs mit der B-Lizenz abgeschlossene Trainerausbildung in Barsinghausen im Fokus. Hier kann man die aktuelle Folge hören.



Versammlung: Heute tagt ab 19 Uhr in den VIP-Räumen der Bremer Brücke die Fußballabteilung des Vereins.

Blick nach Halle: Der langjährige VfLer Ralf Heskamp zeigt sich entsetzt über den Anschlag auf die dortige Synagoge.

Tickets für das Heimspiel gegen Greuther Fürth: Karten für die Partie am Sonntag, 27.10. (13.30 Uhr) sind derzeit im freien Verkauf. Ausverkauft sind bis dato der Affenfelsen und die Kindertribüne. Es gibt noch einige wenige Sitzplätze und Stehplätze für beide Kurven Ost und West.

Tickets für 96: Für das Auswärtsspiel bei Hannover 96 (20. Oktober, 13.30 Uhr) sind nur noch heute 550 Sitzplatztickets erhältlich: Zum Preis von 22 Euro (nur Vollzahler) ausschließlich im Fanshop an der Bremer Brücke zu den gewohnten Öffnungszeiten. Verkauft sind in Osnabrück bereits fast 4000 Tickets für die Partie in Hannover.

U-18-Fahrt nach Bochum: Das Osnabrücker Fanprojekt organisiert eine alkohol- und nikotinfreie Busfahrt für Jugendliche zum Spiel beim VfL Bochum (Freitag, 22. November, 18.30 Uhr). Fahrt und Eintrittskarte kosten 15 Euro. Abfahrt ist am Spieltag um 15 Uhr vor der Geschäftsstelle, Rückkehr gegen 22.30 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 19. November per Mail an fanprojekt@osnabrueck.de möglich.

Die nächsten Spiele: