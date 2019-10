Osnabrück. Nach vier sieglosen Partien in Folge kommt die Länderspielpause für den VfL Osnabrück vielleicht gerade richtig: Die Mannschaft hat Zeit, sich auf die nächste Partie gegen Hannover 96 vorzubereiten. Und Co-Trainer Tim Danneberg nimmt sich Zeit für einen Besuch im Podcast Brückengeflüster.

Während die Fußball-Nationalmannschaft in der Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2020 antrat, steht für den VfL Osnabrück die Vorbereitung auf die nächste Partie in der 2. Liga an. Am kommenden Sonntag geht es gegen Hannover 96, und die NOZ-Sportredakteure Susanne Fetter und Benjamin Kraus fragen sich, wie die Lila-Weißen die Leichtigkeit aus der letzten Saison zurückfinden können. Co-Trainer Tim Danneberg macht sich da keine Sorgen. Er berichtet in dieser Folge des Brückengeflüsters unter anderem...

warum ihn die Eindrücke aus dem Mannschaftstraining positiv für die nächste Partie des VfL Osnabrück gegen Hannover 96 stimmen,

welche Menschen ihn dazu gebracht haben, seine Profikarriere mit 33 Jahren zu beenden und eine Laufbahn als Coach einzuschlagen,

und was er aus der Vorbereitung auf die Trainer-B-Lizenz in Barsinghausen mitgenommen hat.

Das Bild ergänzen Alf Mintzel, der ehemaligen Spieler vom SV Wehen Wiesbaden, und Arne Sander, der mit Danneberg in Barsinghausen das Zimmer teilte. Außerdem mit im Studio: VfL-Fan Patrick Mörschel.

