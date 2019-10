Osnabrücks Felix Agu (links), hier mit Sebastian Klaas (r.) im Kampf um den Ball mit Bielefelds Cebio Soukou am vergangenen Montag. Foto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Vor dem wichtigen EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Zenica hat Stefan Kuntz ein Trio aus dem Kader der U21-Nationalmannschaft gestrichen. Das betrifft unter anderem Felix Agu, der nun direkt zum VfL Osnabrück zurückkehrt und mit der Mannschaft die Vorbereitung auf das Niedersachsenderby am Sonntag bei Hannover 96 aufnehmen kann.