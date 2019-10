Osnabrück. Vier Spiele in Folge hat der VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga nicht gewonnen, zuletzt gab es ein 0:1 gegen Arminia Bielefeld. "Ein 5:5 hätte ich auch genommen", sagt Ansgar Brinkmann, "das wäre auch schön für die Zuschauer gewesen". Er war als Profi für beide Vereine aktiv und spricht im neuen Brückengeflüster über das Derby, seinen früheren Zimmergenossen Jürgen Klopp, Ex-Mitspieler Daniel Thioune und gibt preis, dass er gerade auf seinen Führerschein verzichten muss.





Worum geht's?

Der VfL Osnabrück ist im letzten Tabellendrittel der 2. Liga und damit in der Realität angekommen. Was könnte helfen, den Trend der letzten Wochen zu durchbrechen? Das fragen sich die NOZ-Sportredakteure Susanne Fetter und Johannes Kapitza in dieser Folge des Brückengeflüsters. Vielleicht hat der "weiße Brasilianer" ja eine Idee. Ex-VfL-Spieler Ansgar Brinkmann ist zu Gast und berichtet unter anderem...

was er seinem ehemaligen Mitspieler Daniel Thioune als Trainer zutraut,

was der VfL braucht, um sich in der 2. Bundesliga zu halten,

und wo er einst die Nacht vor seinem legendären Tor gegen den FC St. Pauli verbracht hat.

Außerdem im Studio: VfL-Fan Christoph Berger. Per Telefon dazugeschaltet wird Sportjournalist Roland Zorn.





Ansgar Brinkmann ist derzeit mit seinem Buch "Die Straße holt sich den Fußball zurück" auf Lesereise und macht dabei unter anderem am 21. Oktober in Osnabrück und am 24. Oktober in Halle/Westfalen Station.



Die nächste Folge

Das Brückengeflüsters erscheint immer montags bei den Streamingdiensten Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts sowie hier auf noz.de.