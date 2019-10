Osnabrück . 0:1 hat der VfL Osnabrück das Derby gegen Arminia Bielefeld verloren. Das Wiedersehen der alten Rivalen wurde geprägt durch einen Boykott auf der einen und diverse Zündeleien auf der anderen Seite. Während die Ultras des VfL 45 Minuten lang aus Protest gegen Montagsspiele schwiegen, wurde in der Gästekurve mehrfach Pyrotechnik eingesetzt.

Tenetur eos voluptatem ipsa et quasi aut ipsa. Iste aliquid quia autem libero aut amet nam praesentium. Est praesentium et vitae voluptatum animi officia. Dolorum reiciendis quisquam tempore omnis et vero. Id aut quam possimus minima voluptatem et. Saepe doloremque tempora doloribus hic assumenda.