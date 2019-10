Bittet heute zur nächsten Übungseinheit: VfL-Trainer Daniel Thioune. Foto: osnapix

Osnabrück. Die Derby-Uhr tickt: Noch einmal schlafen – und dann empfängt der VfL am Montagabend Arminia Bielefeld. An diesem Sonntag lässt VfL-Coach Daniel Thioune am Nachmittag trainieren.