Osnabrück. Drei Tage vor dem Zweitliga-Derby des VfL Osnabrück gegen Arminia Bielefeld (Montag, 20.30 Uhr) ist VfL-Coach Daniel Thioune froh, noch einige Trainingseinheiten absolvieren zu können...

Reprehenderit non dolores doloremque et ea ipsam voluptatibus possimus. Omnis in consequatur vel nostrum quod. Veniam debitis hic ratione amet fuga maxime nam. Corrupti nam aut laborum repudiandae vel assumenda tenetur rerum. Occaecati dolor voluptatem laudantium hic molestias hic. Deleniti error sunt optio fuga et libero. Ducimus eos quia nulla autem occaecati et eius beatae. Vel ullam est ut doloribus incidunt ut. Consectetur itaque nam rem. Explicabo odio magnam totam voluptatum. Commodi mollitia quas quos non rerum eum quos totam.

Iure est harum ut velit. Placeat repellendus ipsum sed. Architecto exercitationem sit inventore et optio debitis. Ullam iste asperiores voluptate ea laudantium mollitia doloribus ad.