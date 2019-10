VfL Osnabrück testet in der Länderspielpause gegen den BSV Rehden CC-Editor öffnen

Eine Szene aus einem früheren Testspiel gegen Rehden: Hier duellieren sich der Ex-Osnabrücker Addy Menga (links) und Marcel Ruschmeier (inzwischen ebenfalls nicht mehr beim VfL). Foto: imago images/osnapix

Osnabrück. In der bevorstehenden Länderspielpause will der VfL Osnabrück in jedem Fall schon mal ein Testspiel bestreiten.